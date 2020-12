Granada, morta ragazza incinta: cosa è successo e l’appello del ginecologo

La spiacevole notizia arriva da Granada, Spagna. Una ragazza incinta di circa 30 anni, ha perso la vita dopo essere risultata positiva al tampone per il Covid-19. Il ginecologo dell’ospedale del posto, Jorge Fernandez Parra, ha voluto diffondere quanto accaduto, non per allarmare le donne in dolce attesa, ma per rivolgere loro un appello.

Purtroppo la giovane soffriva di problemi cardiaci, già prima di contrarre il virus. Le sue condizioni sono peggiorate e i medici hanno deciso di ricoverarla in terapia intensiva.

Con un parto cesareo urgente, il team ospedaliero è riuscito a salvare la vita della bambina che portava in grembo. Dopo la nascita prematura, anche la piccola è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva neonatale.

Una giovane donna che muore quando avrebbe dovuto dare la vita resta un dramma enorme. Nella prima ondata i casi di Covid tra le donne incinte, per quanto gravi, erano piuttosto marginali. Nella seconda ondata deve essere accaduto qualcosa di diverso: i casi forse sono meno gravi, ma il numero è decisamente maggiore.

Con questo, voglio dire che le donne in dolce attesa non devono farsi prendere dal panico, perché la gravidanza non è un fattore di rischio. Ma voglio che capiscano che nessuno è esente dai rischi e che, quindi, devono prestare attenzione e prendere tutte le precauzioni anti-contagio. Devono ridurre i contatti e adottare la massima precauzione.

Ragazza incinta positiva al Covid: lascia il marito e una bimba di 3 anni

Le testate giornalistiche spagnole non hanno rivelato il nome della giovane. Ma hanno voluto diffondere quanto accaduto, per continuare a sottolineare quanto in questo periodo, sia importante comprendere che ci troviamo davanti ad una situazione difficile. La trentenne lascia il marito e un’altra bambina di 3 anni.

Purtroppo molte persone sottovalutano il Covid-19 e non prestano attenzione a tutte le norme per il contenimento del contagio. Non è facile vivere in questa situazione, soprattutto durante le festività. Proteggere i nostri cari, però, così come proteggere noi stessi, ora è di vitale importanza.