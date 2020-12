Mamma Giustina non ce l’ha fatta: era risultata positiva al Covid. Cosa è accaduto

Un terribile decesso è avvenuto nella giornata di ieri, a Polignano a Mare. Giustina Brigido, una giovane mamma di 39 anni, non ce l’ha fatta. Era risultata positiva al Coronavirus e le sue condizioni sono apparse gravi sin da subito. Nonostante i tentativi dei medici di salvarla, il suo cuore ha cessato di battere.

Per questa tragica ed improvvisa morte, sul web sono apparsi moltissimi messaggi di cordoglio, per la donna e per i suoi familiari. Tra questi c’è anche quello del sindaco Domenico Vitto.

Secondo le informazioni rese note da diversi media, Giustina Brigido lavorava come collaboratrice scolastica nella scuola d’infanzia Francesco D’assisi, di Polignano a Mare. Infatti era molto conosciuta dalla gente del posto.

Il contagio sarebbe avvenuto proprio sul posto di lavoro, a fine ottobre di quest’anno. Le condizioni della giovane mamma, sono apparse critiche sin da subito.

Infatti i sanitari hanno deciso di ricoverarla tempestivamente, nel reparto di terapia intensiva. Ha lottato per più di un mese, ma alla fine nonostante le cure ed i tentativi dei medici di salvarla, il suo cuore ha cessato di battere per sempre.

Giustina ha lasciato il marito, il figlio di 2 anni e tutti i suoi familiari. La Puglia in questa seconda ondata di pandemia, è una delle regioni più colpite. Infatti il sindaco, nel suo messaggio per la morte della giovane mamma, ha voluto ricordare a tutti di fare attenzione.

Morte Giustina Brigido: il messaggio del primo cittadino

Da quanto si è diffusa sul web questa tragica notizia, sono apparsi migliaia di messaggi di cordoglio. La gente del posto vuole far sentire il più possibile la loro vicinanza, ai familiari della giovane vittima.

Tra questi appunto, c’è quello del primo cittadino di Polignano a Mare, Domenico Vitto. Sul suo profilo Facebook, ha scritto: