Grande spavento per Nonna Margherita, nota star dei social: la nipote Mariagrazia è ricoverata in gravi condizioni

Sono ora di ansia e paura quelle che sta vivendo Nonna Margherita, nota star del web. Purtroppo la nipote Mariagrazia Imperatrice è stata ricoverata in ospedale, ma nelle ultime ore le sue condizioni di salute sono peggiorate improvvisamente e si teme per la sua vita.

Ad informare tutti di ciò che stanno vivendo queste persone, è stata proprio la nonna. Tuttavia, in un primo momento la situazione non sembrava essere drammatica.

Nonna Margherita è un’anziana signora di 84 anni, che vive a Napoli. Diversi anni fa ha aperto prima una pagina Facebook, in cui ha 400 mila follower. Mentre su Instagram è riuscita ad arrivare a 80 mila seguaci.

In tanti si divertono nel guardare i suoi post e le sue storie, poiché è davvero simpatica e divertente.

Ad informare i suoi tutti i suoi fan è stata proprio la signora. Quest’ultima l’11 febbraio ha detto a tutti che la nipote Mariagrazia Imperatrice anche lei molto seguita sui social, era stata ricoverata nel reparto di Cardiologia dell’ospedale St Thomas’ Hospital a Londra, dove vive e lavora.

La nonna il giorno successivo ci ha tenuto ad informare i suoi seguaci di ciò che stanno vivendo. Infatti in un post ha scritto:

Volevo ringraziare tutti per i messaggi e la forza che mi state dando, appena avrò più forze farò una diretta per raccontarvi. Sono ancora molto debole per ora ma ci tengo a farvi sapere che non si tratta di Covid, ma di tutt’altro. Grazie a tutti, tornerò presto.

Il peggioramento delle condizioni di Mariagrazia, la nipote di Nonna Margherita

In un primo momento la situazione della giovane non sembrava essere grave. Infatti la nonna nel giorno di San Valentino ha voluto scherzare sul fatto che la nipote non poteva andare a festeggiare, ma doveva stare in ospedale.

Tuttavia, nelle ultime ore, la stessa signora ha voluto informare tutti che la situazione di Mariagrazia è peggiorata improvvisamente. Infatti per tutta la famiglia sono giorni di grande preoccupazione. La signora sul suo profilo ha scritto:

