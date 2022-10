Grade spavento per Rosa Perrotta ed il compagno Pietro Tartaglione, hanno dovuto portare il figlio Ethan d'urgenza in ospedale

Sono state ore di ansia e preoccupazione, quelle che ha dovuto vivere l’ex tronista di Uomini & Donne, Rosa Perrotta. A causa di uno sfogo cutaneo, ha dovuto portare il figlio di 3 anni, Ethan, d’urgenza in ospedale. Per fortuna dopo il grande spavento, è arrivata la bella notizia.

Nonostante l’accaduto, è potuto tornare presto a casa. Dovrà fare una cura, ma già dalle prime somministrazioni del farmaco in ospedale, lo sfogo cutaneo sembra essere ormai risolto.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione si sono conosciuti proprio nel programma di Canale 5. Dalla loro storia sono nati due figli, Ethan di 3 anni ed il piccolo Achille, che dovrà compiere un anno a breve.

Negli ultimi giorni, come lo si può vedere proprio dalle storie della nota influencer, i due bimbi non sono stati bene. Entrambi avevano raffreddore e febbre, ma il più grande aveva anche una strana tosse.

Dal racconto della madre, la situazione però sembrava essere ormai sotto controllo. Era anche andato a casa il loro pediatra di fiducia, che dopo aver visitato il piccolo, non ha notato nulla di insolito.

Lo sfogo cutaneo trovato sul corpo del figlio di Rosa Perrotta

Nella mattina di domenica 9 ottobre, la star dei social non ha notato nulla di strano nel figlio. Solo dopo l’ora di pranzo, ha visto che il suo corpo era pieno di strane bolle, come un grande sfogo cutaneo. Per informare i suoi follower di ciò che stava accadendo, ha pubblicato una sua foto ed ha scritto:

La faccia di chi non trova pace da 48 h. Stiamo andando i ospedale, Ethan ha avuto uno sfogo cutaneo.

Rosa Perrotta successivamente ha pubblicato la foto del piccolo con quello sfogo. Pietro Tartaglione ha anche confermato la notizia, con un’immagine del pronto soccorso nelle sue storie Instagram.

Alla fine la nota influencer è tornata sui social nella serata di ieri ed ha avvisato tutti che per fortuna il bimbo già sta bene. Il tutto è avvenuto a causa dell’infezione da cui è affetto e che in qualche giorno, la situazione dovrebbe migliorare.