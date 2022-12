Il fratello di Grant Wahl non ci sta e vuole arrivare alla verità: "Grant stava bene e non è morto, lo hanno ucciso"

Un episodio scioccante è avvenuto nei minuti finali della partita di ieri sera tra Argentina e olanda, valevole per i quarti di finale del mondiale del Qatar 2022. Grant Wahl, giornalista statunitense di 48 anni, ha accusato un malore in sala stampa, si è accasciato al suolo e si è spento poco dopo. La famiglia vuole vederci chiaro.

Il mondiale che si sta svolgendo in Qatar in questo periodo sta facendo discutere per diversi motivi. È il primo a svolgersi in periodo invernale, innumerevoli le critiche e i dibattiti sui diritti umani.

Diversi anche gli episodi spiacevoli che hanno coinvolto in diverse circostanze personaggi legati, in un modo o nell’altro, al mondiale stesso.

Settimane fa ad esempio, la calciatrice professionista Nadia Nadim abbandonò lo studio di un’emittente britannica in cui era ospite, perché aveva ricevuto la notizia della tragica e improvvisa scomparsa di sua mamma.

Ora la competizione è arrivata alle fasi dei quarti di finale e ieri sera, in uno dei match più intensi dell’intera manifestazione, si sono affrontate l’Argentina di Leo Messi e l’Olanda.

I primi l’hanno spuntata ai calci di rigore ed hanno raggiunto le semifinali, dove affronteranno la rivelazione Croazia.

La morte del giornalista Grant Wahl

Ciò che ha attirato le attenzioni della cronaca mondiale, oltre alla partita stessa, è stato un drammatico episodio avvenuto nei minuti finali del secondo tempo supplementare.

Mentre era in sala stampa, pronto per le interviste post gara, il giornalista 48enne americano Grant Wahl è crollato a terra e si è spento poco dopo.

Qualche giorno fa, lo stesso Wahl era arrivato alla cronaca per essere stato respinto all’ingresso dello stadio che ospitava la partita tra la sua America e il Galles, perché indossava una maglietta color arcobaleno in sostegno della comunità LGBT.

Ora le autorità stanno cercando di capire cosa abbia potuto provocare il decesso del noto giornalista. Più di chiunque vuole saperlo la sua famiglia, che non si spiega come sia stato possibile un decesso così improvviso.

Qualche giorno fa, in un podcast online, Wahl aveva dichiarato di avere la bronchite, ma comunque pareva essersi rimesso in sesto, tanto da lavorare regolarmente ieri sera, prima del dramma che lo ha colpito.