Un gravissimo sinistro è quello che è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 11 maggio. Purtroppo ad avere la peggio una giovane carabiniere di 23 anni, chiamata Emily Vegliante. A nulla sono serviti i tentativi dei sanitari intervenuti sul posto per salvarle la vita.

Era in servizio e con lei c’era anche un collega. L’uomo invece, è ricoverato in ospedale in condizioni molto gravi, anche l’altro automobilista è in una situazione disperata.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nel primo pomeriggio di giovedì 11 maggio, intorno alle 15. Precisamente nei pressi della curva per Renazzo a Cento, che si trova nella provincia di Ferrara.

Emily aveva 23 anni e da poco tempo era riuscita a realizzare il suo sogno più grande e cioè quello di indossare la divisa. Aveva anche un bambino molto piccolo ed era felice.

In quella giornata era a bordo di una Fiat Punto con un suo collega. Quando all’improvviso si sono trovati davanti una Peugeot. Nessuno dei due è riuscito ad evitare il sinistro.

L’impatto tra i due veicoli è stato davvero molto forte. Per questo le forze dell’ordine hanno dovuto chiedere anche l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno dovuto liberare le tre persone coinvolte, dalle lamiere dei loro veicoli.

Il decesso di Emily Vegliante, dopo il sinistro

I medici intervenuti sul posto però, per la 23enne non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso. A nulla sono serviti i tentativi dei medici di salvarle la vita.

Anche l’altro Carabiniere e l’automobilista dell’altro veicolo, sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Maggiore di Bologna. Sono ricoverati e le loro condizioni risultano essere davvero molto gravi.

Ora le forze dell’ordine intervenute sul posto, sono a lavoro per ricostruire la dinamica di questo grave sinistro e le eventuali responsabilità. Purtroppo Emily oltre ai suoi familiari ed a chi le voleva bene, ha lasciato anche un bimbo molto piccolo.