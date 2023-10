Un gravissimo sinistro è quello che è avvenuto nella scorsa notte a Corleone. Ad avere la peggio un’anziana donna di 98 anni, chiamata Caterina Cataldo, che purtroppo nonostante un’ora di rianimazione da parte dei soccorritori, è deceduta.

Gli agenti intervenuti in queste ore stanno lavorando incessantemente per ricostruire l’esatta dinamica. Anche se al momento non risultano esserci altri veicoli coinvolti, ma sembrerebbe che si sono scontrate contro un albero.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella serata di martedì 17 ottobre. Precisamente nel piccolo comune di Corleone, che si trova nella provincia di Palermo.

Caterina Cataldo era seduta nel sedile passeggero. Era a bordo della Fiat Panda ed alla guida c’era proprio la figlia di 73 anni. Molto probabilmente erano dirette alla loro abitazione.

Quando all’improvviso la donna alla guida, avrebbe perso il controllo del suo veicolo. Purtroppo dopo essere uscita fuori strada, è andata a scontarsi contro un albero che costeggia la carreggiata.

I passanti si sono presto resi conto della gravità del sinistro ed hanno quindi chiesto il tempestivo intervento dei sanitari. Sul posto oltre l’ambulanza, sono arrivate anche due volanti delle forze dell’ordine. Per fare tutti i rilievi del caso, hanno dovuto chiudere la strada al traffico.

Il decesso di Caterina Cataldo dopo il sinistro

I sanitari arrivati sul posto, hanno disposto per entrambe il ricoverato all’ospedale Civico di Palermo. Con la speranza di poterle salvare la vita, l’hanno sottoposta per circa un’ora a tutte le manovre di rianimazione.

Tuttavia, alla fine non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso. La figlia di 73 anni, che era alla guida, dopo tutti i controlli del caso, è stata dimessa. Ha riportato dei traumi e delle contusioni lievi.

Nel frattempo le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Anche per se per ora non risultano esserci altri veicoli coinvolti. Ci saranno ulteriori aggiornamenti sull’accaduto.