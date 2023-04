Un gravissimo sinistro è quello che si è verificato nella notte tra sabato 15 e domenica 16 aprile, nella provincia di Cuneo. Ad avere la peggio purtroppo una 18enne chiamata Elena Giorsetti, che è deceduta sul colpo a causa dei traumi riportati.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che ora stanno lavorando per ricostruire la dinamica ed anche i Vigili del Fuoco, per liberare i ragazzi dalle lamiere dei loro veicoli.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti alle 4 del mattino di domenica 16 aprile. Precisamente lungo la provinciale 160, che si trova nella comune di Dronero, nella provincia di Cuneo.

Da ciò che è emerso Elena era in macchina con altri 3 ragazzi ed una sua amica. Probabilmente erano diretti alle loro abitazioni. La giovane viveva nella zona di Roccabruna.

Quando all’improvviso, da una prima ricostruzione degli agenti, questo veicolo ha invaso la corsia opposta, colpendo altri due mezzi. Di conseguenza sono ben tre le macchine coinvolte in questo sinistro.

Alcuni passanti nel vedere la gravità dell’accaduto, hanno chiesto il tempestivo intervento delle forze dell’ordine. Questi ultimi intervenuti sul posto, hanno chiesto l’ausilio dei Vigili del Fuoco, che hanno dovuto lavorare a lungo per liberare i ragazzi dalle lamiere del loro veicolo.

Il decesso di Elena Giorsetti e l’arresto del conducente del veicolo

Nonostante le disperate manovre di rianimazione dei sanitari però, per Elena non hanno potuto fare nulla. Non hanno avuto altra scelta che constatare il suo straziante decesso. La giovane aveva compiuto 18 anni lo scorso gennaio.

Un altro ragazzo ora si trova ricoverato in ospedale in codice rosso. Gli altri invece, sono tutti sotto controllo, ma non risultano essere in condizioni di salute gravi.

Il 20enne che era alla guida del veicolo in cui viaggiava la vittima, ora si trova in arresto per il reato di delitto stradale. Gli agenti hanno disposto il suo fermo, dopo i risultati degli esami tossicologici. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questo straziante episodio.