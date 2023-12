Un gravissimo incidente è quello che su è verificato lo scorso martedì 12 dicembre, a Manduria. Purtroppo un uomo di 62, residente in zona, ha perso la vita, mentre altre sette persone sono ora ricoverate in ospedale, per le contusioni riportate.

A causa del violento sinistro risultano essere in gravi condizioni, proprio la moglie e la figlia 15enne, che sono entrambe ricoverate all’ospedale Santissima Annunziata, in prognosi riservata.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, lo scontro è avvenuto lo scorso martedì 12 dicembre. Precisamente lungo la strada Ter Salernitana, in direzione San Pancrazio Salentino, nella zona di Manduria, in provincia di Brindisi.

La dinamica è ora al vaglio delle forze dell’ordine, che sono presto intervenute sul posto, che stanno lavorando per capire cosa è successo.

Da ciò che è emerso sono ben 5 i veicoli coinvolti, uno di questi si è anche ribaltato. Il sinistro si è verificato tra una Abarth, una Nissan, una Lancia, una Audi ed anche una Bmw.

Gli agenti da una prima ricostruzione, hanno scoperto che sono due le auto che si sono scontrate per prima frontalmente. Successivamente sono arrivate le altre tre, una di queste si è capovolta. I passanti hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari e delle forze dell’ordine.

Incidente a Manduria: il decesso dell’uomo e le condizioni delle altre persone

I medici sono presto intervenuti sul posto, ma si sono presto resi conto che per l’uomo di 62 anni, chiamato Angelo Nuzzo e che lavorava per la Marina Militare, non c’era ormai più nulla da fare. Non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

Altre sette persone hanno riportato contusioni molto gravi, tra queste proprio la moglie e la figlia 15enne della vittima. Entrambe sono ricoverate all’ospedale Santissima Trinità in prognosi riservata.

Gli agenti intervenuti, hanno dovuto chiudere la strada al traffico per diverse ore. Sia per permettere ai sanitari di intervenire ed anche per prendere tutti i rilievi del caso. Ora stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Ci saranno ulteriori aggiornamenti sull’accaduto.