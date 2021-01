Sono ore di ansia e preoccupazione quelle che sta vivendo la comunità di Marsala, dopo il grave incidente. Infatti c’è un nuovo aggiornamento sulle condizioni dei due bambini. La mamma purtroppo a causa dei traumi riportati ha perso la vita praticamente sul colpo e i medici intervenuti, non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso.

Un evento tragico che ha scosso la comunità, ma soprattutto i familiari della giovane vittima. Sul web nelle ultime ore sono apparsi molti messaggi di cordoglio.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, le condizioni dei due bimbi restano molto critiche. Infatti sono ricoverati entrambi all’ospedale di Palermo, dove i medici stanno cercando di fare il possibile per salvarli.

Il più piccolo è quello che ha riportato dei traumi più gravi. Purtroppo a causa del violento impatto, è andato a finire sull’asfalto, dopo aver rotto con la testa il parabrezza del veicolo. Per questo la sua situazione è davvero critica, rispetto a quella del fratello maggiore.

Veronica Di Maggio la mamma di soli 27 anni, purtroppo non ce l’ha fatta. I sanitari arrivati sul posto dove è avvenuto l’incidente, hanno provato a rianimarla per diversi minuti, ma tutti i loro tentativi sono risultati vani. Il suo cuore non ha mai ripreso a battere ed infatti credono che abbia perso la vita sul colpo.

Incidente a Marsala: la dinamica

Il dramma è avvenuto intorno alle 18:00, di lunedì 4 gennaio. Precisamente nella strada a scorrimento veloce per Birgi. Nella vettura c’erano la giovane mamma, i suoi 2 bambini ed anche un’altra ragazza di 21 anni, che era alla guida, ma che non risulta essere in gravi condizioni.

Gli inquirenti al momento stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Dalle prime informazioni emerse, sembrerebbe che la giovane alla guida abbia perso il controllo del suo mezzo, andando a schiantarsi con un camion che proveniva dal senso opposto. I presenti si sono resi conto in fretta della gravità della situazione, poiché l’impatto è stato molto violento.

In queste ore tutta la comunità è in ansia per le condizioni dei due bambini. Sul web stanno scrivendo innumerevoli messaggi di cordoglio per la mamma e delle preghiere per i suoi piccoli, con la speranza che riescano a sopravvivere.