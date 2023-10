Tragedia a Pontetaro, Tiziana Oieni coinvolta in un grave incidente frontale, è morta all'età di 37 anni

Un gravissimo sinistro è quello che è avvenuto nella notte tra venerdì 6 e sabato 7 ottobre, nel comune di Pontetaro. Ad avere la peggio purtroppo una giovane mamma chiamata Tiziana Oieni, che è deceduta a 37 anni, poche ore dopo il suo ricovero in ospedale.

A nulla sono serviti i tentativi dei medici di tenerla in vita, poiché le sue condizioni sono apparse molto gravi. Ora gli agenti stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti intorno all’1,30 della notte tra venerdì 7 e sabato 8 ottobre. Precisamente lungo via Emilia, nel comune di Pontetaro, a Parma.

La giovane donna da ciò che è emerso era alla guida della sua auto. Non è ancora chiaro dove era diretta, ma molto probabilmente nella sua abitazione.

Quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, due macchine si sono scontrate frontalmente e l’impatto è apparso molto grave sin da subito.

I passanti nel vedere entrambe le auto completamente distrutte, hanno chiesto il tempestivo intervento sia dei sanitari, che degli agenti della Polizia Stradale. Tutti sono arrivati sul posto in pochissimi minuti. La scena che si sono trovati davanti per loro, è stata davvero straziante.

Il decesso di Tiziana Oieni dopo lo scontro con l’altra auto

I medici hanno trasportato la 37enne d’urgenza in ospedale. Tuttavia, a causa dei gravi traumi che ha riportato nel sinistro, è deceduta poche ore dopo. Non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

L’altra donna e l’uomo che erano dentro l’altra macchina, sono anche loro in condizioni disperate. Da ciò che è emerso risultano essere ancora ricoverati.

Le forze dell’ordine in queste ore stanno lavorando per capire la dinamica di questo grave sinistro, che ha portato alla prematura scomparsa di una giovane. Tiziana Oieni lavorava come impiegata e purtroppo ha lasciato due bambine. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questo grave episodio.