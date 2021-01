Un gravissimo incidente è avvenuto a Remanzacco, in provincia di Udine. Purtroppo una ragazza di soli 25 anni, chiamata Lucia Cozzarolo, ha perso la vita, dopo essere stata travolta da un’auto. Tutti i tentativi dei medici di salvarla sono risultati del tutto vani, poiché i traumi riportati erano troppo gravi.

Un tragico ed improvviso decesso, anche il sindaco del piccolo comune ha voluto esprimere il suo dolore per questa scomparsa.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma si è consumato intorno alle 14 di giovedì 31 dicembre. Precisamente sulla strada statale 54, nel tratto che assume la denominazione di via Marconi.

Stando ad una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, la ragazza stava attraversando la strada. Quando all’improvviso un giovane di 29 anni, alla guida di una Fiat 500, l’ha travolta.

Lucia in un primo momento è andata a finire contro il parabrezza della macchina e subito dopo è caduta a terra. I presenti si sono presto resi conto della gravità dell’accaduto ed infatti hanno chiesto l’intervento urgente dei soccorsi.

I sanitari arrivati sul luogo dove è avvenuto l’incidente, dopo aver stabilizzato la ragazza, l’hanno trasportata d’urgenza in ospedale. Una volta al pronto soccorso i medici hanno cercato di rianimarla per diversi minuti. Però alla fine si sono resi conto che i traumi riportati, per lei sono risultati fatali e non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Lucia Cozzarolo morto dopo il grave impatto: il messaggio del comune

Daniela Briz, il sindaco di Remanzacco, proprio nel giorno in cui è avvenuta la tragedia, ha voluto pubblicare un messaggio. Sulla pagina Facebook del comune, ha scritto:

Il 2020 purtroppo, ha portato via tanti nostri concittadini procurando tanto sconforto e dolore nelle famiglie. Nelle poche ore che mancavano alla fine di questo terribile anno la nostra comunità è rimasta sconvolta ed addolorata per la scomparsa di Lucia Cozzarolo.

