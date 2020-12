Una ragazza di soli 27 anni ha partorito in strada, nella zona industriale di Pessano con Bornago, che confina con Gorgonzola, in provincia di Milano. Purtroppo però, il piccolo che portava in grembo non ce l’ha fatta. I sanitari intervenuti sul posto non hanno potuto far nulla per salvarlo, poiché al loro arrivo il suo cuore aveva già cessato di battere.

Un evento drammatico, che ha scosso l’intera comunità, ma soprattutto i familiari della giovane mamma. Questo per loro doveva essere un momento felice, che invece si è trasformato in un dramma.

Secondo le informazioni rese note dai media locali, l’episodio si è consumato nella serata di sabato 19 dicembre. I sanitari del 118, hanno ricevuto una chiamata intorno alle 21, con cui venivano allertati di una donna che aveva partorito in strada. Precisamente in via Aldo Moro.

I medici sono arrivati sul posto tempestivamente e sin da subito, hanno capito che la situazione era molto più grave del previsto.

Purtroppo, la donna al secondo trimestre di gravidanza, ha messo al mondo il suo bimbo ormai senza vita. In base a ciò che racconta l’azienda sanitaria, il piccolo è deceduto probabilmente perché nato prematuro.

Anche le condizioni della mamma sono apparse molto gravi. Era a terra, in una pozza di sangue. Infatti i sanitari l’hanno trasportata d’urgenza in ospedale, per sottoporla a tutte le cure necessarie.

Ragazza di 27 anni partorisce in strada: le condizioni

Secondo ciò che riportano i media locali, le condizioni della donna risultano essere stabili e non sembrerebbe in pericolo di vita. Al momento risulta essere ancora ricoverata.

L’intera comunità, proprio come la famiglia, sono sconvolte da questo tragico episodio. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che sarebbe potuto accadere un evento simile. Per loro questo doveva essere un momento felice, che invece si è trasformato in una tragedia.

I medici ora stanno lavorando per stabilire come si sono svolti i fatti e soprattutto vogliono capire come è stato possibile che la donna abbia partorito in strada. Inoltre, vogliono capire se il piccolo avesse dei problemi.