Tragedia di Natale, muore una ragazza di 16 anni

Terribile notizia da Rieti. Nel corso di questa notte una ragazza di soli 16 anni è morta a seguito di un incidente che ha coinvolto la vettura su cui viaggiava coi genitori e il fratello più piccolo, tutti rimasti feriti nello schianto.

Rieti: schianto fatale

L’automobile sulla quale circolava la famiglia, una Toyota CH-R, stava attraversando la via Tancia, tra la frazione di Poggio Fidoni e il vicino Comune di Contigliano, finché, per cause ancora da rilevare, il mezzo è sbalzato fuori dalla carreggiata, presumibilmente da un punto non protetto dal guard rail, e, dopo un volo di circa 6 metri, è finito nella scarpata sottostante. Il violento impatto è costato la vita alla ragazza di 16 anni, morta sul colpo.

Indagini in corso

Vani i tentativi di rianimazione eseguiti dal personale medico del 118, accorso sul posto con i Carabinieri dell’unità di Rieti e i vigili del fuoco. Sono in corso le indagini sulla dinamica dell’incidente che è accaduto verso le 23, ora di coprifuoco nell’intero territorio italiano.

Gli altri passeggeri e il guidatore, vale a dire la madre, il padre e il fratello più piccolo hanno ricevuto medicazioni in loco; dopodiché, il personale li ha trasportati presso l’ospedale San Camillo De Lellis di Rieti, dove ancora adesso sono sotto osservazione, in condizioni fortunatamente non gravi. Ad ogni modo, la situazione resta da monitorare.

La versione del padre

Interrogato dagli investigatori, il padre, che era al volante, avrebbe dichiarato di essere stato abbagliato dai fari di un altro veicolo che in quel momento transitava lungo il tratto stradale.

Rieti: nessun altro mezzo identificato

Al momento nessun altro mezzo è stato identificato sul luogo dell’incidente, né altre vetture si sono fermate in occasione dello scontro. I militari sono alle prese con la raccolta di ogni elemento necessario a ricostruire la dinamica esatta dei fatti.