Un drammatico incidente stradale è avvenuto nella giornata di ieri, lunedì 28 marzo. Purtroppo un uomo alla guida della sua auto, ha travolto una carrozzina e nonostante il disperato intervento dei sanitari, per il neonato di appena 3 mesi, non c’è stato nulla da fare. La mamma ora è sotto shock.

Una vicenda straziante che spezzato i cuori di migliaia di persone. Al momento le forze dell’ordine intervenute sul posto, sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Stando alle informazioni che hanno reso note i media locali, la tragedia si è consumata intorno alle 15.30 di ieri, lunedì 28 marzo. Precisamente in via del Plebiscito, a Padova.

Erano nei pressi di una rotatoria, di fronte ad un supermercato. La mamma era uscita con il piccolino per fare una passeggiata. Tutto sembrava procedere normalmente, quando ad un certo punto è avvenuto l’impensabile.

L’uomo alla guida della sua macchina, nell’immettersi nella rotonda, non si è reso conto della donna che era a passeggio con il piccolino. Proprio mentre stava attraversando sulle strisce pedonali.

L’automobilista quando ha visto la carrozzina, ha provato a frenare, ma il suo tentativo non ha portato a nulla. Purtroppo lo ha travolto e lo ha anche trascinato per diversi metri.

Il tragico decesso del neonato, travolto dall’auto

Sul posto oltre alle forze dell’ordine, sono arrivati anche i sanitari. Questi ultimi con la speranza di poterlo salvare, in un primo momento lo hanno rianimato sul posto e subito dopo, lo hanno trasportato in ospedale.

Tuttavia, i tentativi dei sanitari non hanno portato a nulla. Una volta arrivati in pronto soccorso, non hanno potuto far altro che constatare il tragico decesso. Il cuoricino del piccolo non ha mai ripreso a battere.

I poliziotti intervenuti ora stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. La mamma è illesa, ma ricoverata in ospedale ed anche l’automobilista, non ha riportato gravi conseguenze, ma sono entrambi sotto shock. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa drammatica vicenda.