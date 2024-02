Si chiamava Nicoletta Maria Ferrara la donna di 33 anni che nella notte ha perso la vita in seguito ad un grave sinistro con la sua auto. Una macchina l’avrebbe tamponata all’improvviso e sarebbe stata sbalzata fuori dal suo veicolo. Sul posto gli agenti per capire la dinamica.

Purtroppo all’arrivo dei sanitari, per la giovane donna non c’era ormai più nulla da fare. Non hanno avuto quindi altra scelta che constatare il suo straziante decesso. Praticamente ha perso la vita sul colpo.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma si è consumato poco prima della mezzanotte tra giovedì 15 e venerdì 16 febbraio. Precisamente sull’autostrada A4, vicino al casello del comune di San Bonifacio, che si trova nella provincia di Verona.

Nicoletta Maria aveva 33 anni e da ciò che è emerso alla guida della sua macchina. Era Manager del Teatro Salieri di Legnano, ma era di origini palermitane. Non è ancora chiaro dove era diretta quella sera, ma era in autostrada in direzione Milano.

Il decesso di Nicoletta Maria Ferrara, dopo il sinistro

Dalle prime informazioni emerse su questo sinistro, una macchina avrebbe tamponato all’improvviso l’auto della donna. Quest’ultima dopo l’impatto sarebbe stata sbalzata fuori dal veicolo ed altri mezzi hanno impattato con i mezzi coinvolti nel sinistro.

I passanti si sono presto resi conto che la situazione era disperata. Per questo hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari. Tutti sono arrivati sul posto in pochissimi minuti, ma per la 33enne non hanno potuto fare nulla, se non constatare il suo decesso.

L’altro automobilista che era alla guida della macchina che ha tamponato, ha riportato dei traumi lievi. Infatti si trova ricoverato all’ospedale di San Bonifacio, in attesa che possa riprendersi. Nel frattempo gli agenti stanno lavorando per capire cosa è successo e le eventuali responsabilità. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questo episodio.