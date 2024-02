Un gravissimo incidente è quello che è avvenuto nel comune di San Bonifacio, in tarda notte. Purtroppo una donna di 30 anni è deceduta, dopo che con la sua macchina, è stata sbalzata fuori dal suo veicolo e quando i sanitari sono intervenuti, per lei non c’era ormai più nulla da fare.

Un sinistro molto grave, che ha portato a conseguenze strazianti. Ora gli agenti intervenuti sul posto stanno lavorando per capire l’esatta dinamica e le eventuali responsabilità. Anche una persona è rimasta ferita e si trova ora in ospedale.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma è avvenuto poco dopo la mezzanotte tra giovedì 15 e venerdì 16 febbraio. Precisamente lungo l’autostrada A4, in direzione Milano, all’altezza dell’uscita del comune di San Bonifacio.

Da ciò che è emerso le auto coinvolte sono tre ed è avvenuto un tamponamento. La ragazza che aveva solamente 30 anni, subito dopo l’impatto è stata sbalzata fuori. I passanti ed anche le altre persone coinvolte, si sono presto resi conto della gravità dell’accaduto, infatti hanno chiesto il tempestivo intervento dei medici.

Il decesso della donna di 30 anni, dopo il sinistro

CREDIT: ALL IN 4K

I soccorritori sono presto intervenuti sul posto. Hanno cercato di rianimare a lungo la 30enne, ma alla fine non hanno avuto altra scelta che arrendersi. Non hanno potuto far altro che constatare il suo straziante decesso.

Sul luogo del sinistro, sono arrivate anche le forze dell’ordine, che hanno fatto tutti i rilievi del caso. Al momento stanno lavorando per capire l’esatta dinamica e chi dei tre automobilisti avrebbe provocato il sinistro.

Anche un’altra persona ha riportato dei traumi gravi ed infatti ora si trova ricoverata all’ospedale di San Bonifacio. Al momento ancora non si conoscono le generalità della vittima, che purtroppo ha avuto la peggio. Ci saranno a breve ulteriori aggiornamenti sull’accaduto.