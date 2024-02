Ha vissuto un’agonia lunga 18 lunghi mesi Michela Valdes e purtroppo, nonostante i tentativi dei medici di tenerla in vita, domenica 11 febbraio, è deceduta. Al momento in cui è rimasta coinvolta nel sinistro, era incinta di pochi mesi. Era con il marito ed altri amici.

I familiari da quel giorno, hanno provato a fare il possibile. Hanno anche cercato di farla visitare in diverse cliniche, sia in Italia, che all’estero. però le condizioni della 34enne, non sono mai migliorate. Non si era mai ripresa.

Il dramma di questa donna è avvenuto ad agosto del 2022. Michela era in macchina, una Audi A4, con il marito ed un’altra coppia di amici. Si trovavano lungo la “Tarantina ionica” e stavano andando alla festa della birra.

Lo scopo era quello di passare del tempo all’insegna del relax e della spensieratezza. Tuttavia, è proprio durante il tragitto che è avvenuto l’impensabile. L’uomo alla guida dell’auto, ne ha perso il controllo e sono usciti fuori strada.

Il decesso di Michela Valdes, 18 mesi il sinistro

La donna, come l’amica, sono state sbalzate fuori dal veicolo. Entrambe sono state trasportate d’urgenza in ospedale. Michela però, che era incinta di poche settimane, è apparsa da subito in condizioni molto gravi. Infatti la famiglia, sotto consiglio dei medici, ha deciso di interrompere la gravidanza, perché la situazione per lei era troppo compromessa per poterla portare avanti.

In questi mesi hanno cercato di fare il possibile, anche di farla visitare da diversi specialisti, in Italia ed anche all’estero. Tuttavia, le sue condizioni non sono mai migliorate. Fino purtroppo al triste epilogo, avvenuto nella giornata di domenica 11 febbraio.

Michela dopo un’agonia durata 18 lunghi mesi, ha perso la vita, mentre era ricoverata all’ospedale di Varese. Proprio in questa città, verranno celebrati i suoi funerali. I suoi familiari in questo lungo periodo, hanno sempre sperato che la sua situazione potesse cambiare, ma alla fine non è successo.