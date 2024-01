Un gravissimo sinistro è quello che è avvenuto nella serata di martedì 16 gennaio, nella zona di San Raffaele Cimena. Purtroppo ad avere la peggio una donna di 43 anni, chiamata Elena Marone, che a causa dei traimi riportati, è deceduta praticamente sul colpo.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che al momento stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto ed anche le eventuali responsabilità. Tra i feriti c’è anche una bimba di 4 anni, che non risulta essere in pericolo di vita.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma si è consumato intorno alle 23, di martedì 16 gennaio. Precisamente lungo la strada 500, che unisce i comuni di San Raffaele Cimena e Volpiano, che si trovano nella provincia di Torino.

La 43enne da ciò che è emerso era a bordo di una Fiat Stilo, guidata appunto dal compagno, suo coetaneo.

Quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire da parte delle forze dell’ordine, si sono scontrati frontalmente con una Fiat 500 X, con a bordo una giovane mamma di 36 anni e la sua bambina.

Anche un altro veicolo è rimasto coinvolto nel sinistro. I passanti si sono presto resi conto che la situazione era disperata. Per questo hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari, ma anche delle forze dell’ordine.

Il decesso di Elena Marone dopo il sinistro e le condizioni degli altri

I medici sono presto intervenuti, ma per la donna che era seduta sul sedile passeggero della Fiat Stilo, non hanno potuto fare nulla. Hanno cercato di rianimarla a lungo, ma alla fine non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso.

Tra i feriti c’è anche la mamma di 36 anni, la bimba di 4 anni ed anche una ragazza di 23 anni. In ospedale hanno trasportato anche il compagno di Elena Marone. Nessuno di loro, per fortuna, risulta essere in pericolo di vita.

L’uomo da ciò che ha scritto il quotidiano locale Torino Today, sarebbe risultato positivo all’alcol test. La donna che purtroppo non ce l’ha fatta, ha lasciato due figli avuti dal matrimonio con il suo ex marito. Nel frattempo sono tante le persone che la stanno ricordando con dei post sui social.