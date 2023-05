Il dolore e lo strazio di tutti per la morte di Erika Di Dio, deceduta dopo 2 giorni di agonia: era uscita con le amiche

Un’agonia durata due giorni è quella che purtroppo si è trovata a vivere Erika Di Dio e con lei i suoi familiari. Purtroppo all’alba di domenica 14 maggio è rimasta coinvolta in un grave sinistro con alcuni amici ed ha esalato il suo ultimo respiro dopo poche ore in ospedale.

Sono giorni di grande strazio e tristezza quelli che ora stanno vivendo i suoi cari. Il fidanzato, che era anche collega di lavoro, era fuori. Così lei aveva deciso di uscire con alcune sue amiche dell’ufficio.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti intorno alle 4.20 del mattino di domenica 14 maggio. Precisamente lungo l’autostrada A8, nei pressi dell’uscita Rho-Fiera, in provincia di Milano.

Erika era uscita con altre sue tre amiche e tutte insieme, avevano passato la serata in giro per alcuni locali. Dopo aver finito tutto, erano risalite in macchina ed erano dirette alla loro abitazione.

Tuttavia, è proprio mentre si trovavano in strada che è avvenuto l’impensabile. Erano a bordo di una Fiat 500, quando la ragazza alla guida ne ha perso improvvisamente il controllo, finendo sul sul ciglio della strada.

Dopo l’impatto con il guard rail, sono state sbalzate di nuovo nella terza corsia. Però è proprio in quei secondi che stava sopraggiungendo un altro veicolo e l’automobilista non è riuscito ad evitare lo scontro.

Lo strazio per il decesso di Erika Di Dio

Erika avrebbe compiuto 25 anni il prossimo settembre ed era fidanzata con Giorgio, lavorava con lei in una delle filiali delle assicurazioni Generali. Il responsabile della loro filiale Luca Santandrea nel parlare della giovane ha detto:

Siamo tutti sconvolti, Erika era una ragazza sempre solare, super positiva, entusiasta, aveva un bellissimo rapporto con tutti. Quella sera io ed il fidanzato Giorgio eravamo a Montecarlo per un meeting. Per questo Erika aveva deciso di uscire insieme alle sue amiche-colleghe per una serata a Milano.