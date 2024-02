Un gravissimo incidente è quello che è avvenuto nella notte tra martedì 12 e mercoledì 13 febbraio nella città di Torino. Purtroppo una 29enne ha perso la vita praticamente sul colpo, dopo che con la macchina, guidata dalla sua amica, ha finito la sua corsa contro un albero.

A nulla sono serviti i tentativi dei sanitari intervenuti sul posto, poiché per lei non hanno avuto altra scelta che constatare il suo straziante decesso. Sull’accaduto stanno lavorando le forze dell’ordine, per capire cosa è successo.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti intorno all’una di notte tra martedì 12 e mercoledì 13 febbraio. Precisamente in corso Giulio Cesare, all’altezza di piazza Derna, che si trova nella città di Torino.

Le due amiche erano a bordo della loro macchina e probabilmente erano dirette alla loro abitazione, forse dopo aver passato la serata in un locale del posto e con altri amici. Quando all’improvviso, è avvenuto l’impensabile.

Il decesso della 29enne, dopo che sono finite con la macchina contro un palo

CREDIT: CITIES IN 4K

Per motivi da chiarire dalle forze dell’ordine, la ragazza che era alla guida della macchina, ne ha perso il controllo all’improvviso. Purtroppo è uscita fuori strada, è salita sui binari della metro 4 ed alla fine ha finito la sua corsa contro un palo dell’illuminazione.

I passanti, che hanno assistito a tutta la scena, si sono presto resi conto che la situazione era davvero disperata. Per questo motivo hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari ed anche delle forze dell’ordine. Tutti sono arrivati sul posto in pochissimi minuti.

Hanno cercato a lungo di rianimare la ragazza di 29 anni, che era seduta nel sedile passeggero, ma alla fine non hanno avuto altra scelta che arrendersi. Il suo cuore non ha mai ripreso a battere e non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso. L’amica, che era alla guida, è anche lei in condizioni disperate, infatti hanno disposto per lei il tempestivo ricovero all’ospedale San Giovanni Bosco. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.