Aveva 52 anni Monica Pioppi e purtroppo è deceduta in seguito ad un sinistro, mentre lei era con il compagno e due ragazze. Una di loro, di 17 anni, si trova ora ricoverata in ospedale, in condizioni gravi. Non è ancora chiaro se è in pericolo di vita o meno.

Gli inquirenti intervenuti sul posto, ora sono a lavoro per riuscire a capire la dinamica di questo incidente, che purtroppo ha portato all’improvvisa scomparsa di una giovane donna.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella serata di domenica 23 luglio. Precisamente nella strada che porta al comune di Spinalberto, che si trova nella provincia di Modena.

Monica da ciò che è emerso stava passeggiando sul marciapiede. Non era sola. Con lei c’erano il compagno, la figlia 17enne dell’uomo ed un’amica della ragazza. Per loro sembrava essere una serata come le altre.

Quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, un motociclista, forse durante una manovra di sorpasso, si è scontrato con una macchina.

Di conseguenza, dopo essere uscito fuori strada, il 47enne è finito sull’asfalto, mentre la sua moto è andata a finire sul marciapiede colpendo proprio le persone che stavano passeggiando in quella zona.

Il decesso di Monica Pioppi dopo il sinistro

I passanti nel capire la gravità della situazione, hanno deciso di allertare d’urgenza i sanitari. Questi ultimi con le forze dell’ordine, sono arrivati sul posto in pochi minuti.

Hanno cercato di rianimare la donna a lungo, ma alla fine non hanno avuto altra scelta che arrendersi. Purtroppo Monica Pioppi è deceduta praticamente sul colpo, a causa dei gravi traumi riportati.

La figlia 17enne del compagno ed il motociclista 47 enne, sono entrambi ricoverati in ospedale, ma per ora non si hanno informazioni sulle loro condizioni. Le forze dell’ordine intervenute, al momento sono a lavoro per capire la dinamica di questo sinistro così grave.