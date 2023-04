Un bilancio davvero straziante è quello di un grave incidente che si è consumato nella notte a Ginosa. Purtroppo 3 persone hanno perso la vita, mentre un’altra è ricoverata in ospedale, ma le sue condizioni non sarebbero molto critiche.

Gli agenti intervenuti sul posto hanno dovuto chiudere la strada al traffico per diverse ore, per permettere ai soccorritori di intervenire ed anche per fare tutti i rilievi del caso.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella notte tra giovedì 27 e venerdì 28 aprile. Precisamente lungo una strada che dal comune di Ginosa, porta a Ginosa Marina, che si trova nella provincia di Taranto.

Da ciò che è emerso in queste ore sono ben due le auto coinvolte in questo sinistro. Non è ancora chiara la dinamica ed anche le eventuali responsabilità da parte dei due automobilisti.

Le uniche informazioni emerse sono che i veicoli si sono scontrati frontalmente e sin da subito i passanti si sono resi conto della gravità dell’accaduto. Per questo oltre a chiedere l’intervento dei sanitari e delle forze dell’ordine, hanno chiamato anche i Vigili del Fuoco.

Questi ultimi hanno lavorato a lungo per riuscire a liberarli dalle lamiere dei veicoli. Tuttavia, per una coppia sposata di origine rumena, lui di 30 anni e lei di 25, non c’è stato nulla da fare. Hanno potuto solo constatare il decesso.

Incidente a Ginosa: il terzo ragazzo che ha perso la vita

Un ragazzo di 27 anni, chiamato Alessandro Calabrese, che si era sposato da poco e residente nel comune di Marina di Ginosa, all’arrivo dei medici era in gravi condizioni. Per questo sin da subito hanno disposto per lui il trasferimento in ospedale.

Tuttavia, è proprio durante il tragitto che il giovane ha perso la vita. Sono risultate essere inutili tutte le manovre di rianimazione, a cui i sanitari lo hanno sottoposto.

Un altro ragazzo ora si trova ricoverato in nosocomio, ma per il momento le sue condizioni non risultano essere critiche. Le forze dell’ordine per diverse ore hanno lavorato per fare tutti i rilievi del caso. Ora saranno solo le ulteriori indagini a dare delle risposte su questo sinistro con un bilancio straziante.