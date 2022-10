Ostia, morte Kathrin Anne di 23 anni: il racconto del ragazzo alla guida della moto, erano usciti per un appuntamento

Era uno dei primi appuntamenti quello tra Kathrin Anne e Nicola, i due ragazzi che purtroppo nella serata di domenica sono rimasti coinvolti in un grave sinistro. Erano in sella alla loro moto e stavano andando proprio a cena, vicino al mare, in un posto nuovo.

Tuttavia, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, si sono scontrati con un’auto e le condizioni della ragazza sono apparse molto gravi sin da subito. Purtroppo poi è deceduta dopo il suo arrivo in ospedale.

I fatti sono avvenuti intorno alle 21 di domenica 16 ottobre. Precisamente lungo via Caio Duilio, che si trova nella città di Ostia.

Una macchina Nissan Pulsar ed una moto Honda, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, si sono scontrate. I passanti si sono presto resi conto che la situazione era grave. Per questo hanno lanciato tempestivamente l’allarme ai sanitari e alle forze dell’ordine.

I medici sono arrivati sul posto in pochi minuti, ma si sono presto resi conto che la situazione era disperata. Dopo aver trasportato Kathrin Anne all’ospedale locale, non hanno avuto altra scelta che constatare il suo triste e straziante decesso.

Dai controlli di routine, è emerso che l’uomo alla guida dell’auto era positivo alle sostanze stupefacenti. Inoltre, hanno scoperto che ha anche altri precedenti penali ed è residente a Guidonia. Infatti ora spetterà a loro capire cosa stesse facendo ad Ostia.

Il racconto del ragazzo coinvolto nel sinistro insieme a Kathrin Anne

Vista la dinamica dei fatti, l’automobilista ora si trova ai domiciliari ed è accusato proprio di delitto stradale. Nicola, il ragazzo di 26 anni alla guida della sua moto, ora si trova ricoverato in ospedale ed è ancora sotto shock per ciò che è successo. Nel suo racconto ha detto:

Quella macchina ci è piombata addosso all’improvviso. Non ho potuto evitarla.

Gli agenti pensano che l’uomo a bordo della Nissan sia passato con il rosso. Al momento il corpo della giovane si trova all’ospedale Grassi di Ostia per l’autopsia. Gli inquirenti sono in attesa dell’arrivo dei suoi familiari dall’America. Ci saranno ulteriori aggiornamenti sull’accaduto.