Aveva solamente 19 anni Veronica Tarchini e purtroppo è morta nella serata di martedì 7 dicembre, in un incidente in galleria. La tragedia si è consumata nella zona di Vobarno, in provincia di Brescia. A nulla sono serviti i tentativi dei sanitari intervenuti sul posto.

Una vicenda drammatica che ha scosso l’intera comunità di Idro, dove viveva con la sua famiglia. In molti sconvolti da questa improvvisa perdita, stanno scrivendo dei messaggi di cordoglio sui social.

Secondo le informazioni rese note dai media locali, la tragedia si è consumata nella serata di martedì 7 dicembre. Precisamente alla curva che si trova nella zona tra Vobarno e Carpeneda, in provincia di Brescia.

Veronica era con una sua amica ed era alla guida della sua Ford Fiesta. Erano uscite da poco e stavano per raggiungere i loro amici.

Tuttavia, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, è avvenuto l’impensabile. La ragazza improvvisamente, all’altezza della curva, ha perso il controllo del suo veicolo ed ha invaso la corsia opposta.

È proprio a quel punto che si è scontrata frontalmente con una Bmw. All’interno di questo mezzo c’erano altri 2 ragazzi di 21 e 22 anni. L’impatto è stato molto violento. Infatti entrambe le auto sono distrutte e sul posto è stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco.

Veronica Tarchini morta nell’incidente, le condizioni degli altri feriti

All’arrivo dei sanitari il cuore della 19enne aveva ormai cessato di battere. Infatti i loro tentativi di rianimarla non sono serviti, hanno potuto solo constatare il suo tragico decesso.

La sua amica invece è apparsa sin da subito in condizioni molto gravi, anche se non ha mai perso i sensi. Per questo i soccorritori hanno richiesto il suo trasferimento in elisoccorso in ospedale, ma al momento sembrerebbe non essere in pericolo di vita.

Anche gli altri 2 ragazzi sono stati trasportati in pronto soccorso. Tuttavia, le loro condizioni non risultano essere critiche. Infatti sono stati proprio loro a raccontare la dinamica dell’incidente agli agenti della polizia stradale.