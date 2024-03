Il giallo dietro la morte di Giulia Erdas, la mamma 40enne morta in un misterioso incidente: la macchina che stava guidando non era sua

Un gravissimo incidente è quello che è si è verificato nella serata di domenica 10 marzo, lungo la strada statale 131, che collega il nord ed il sud della Sardegna. Purtroppo una giovane mamma di tre bambine, Giulia Erdas ha perso la vita a soli 40 anni, a causa di un violento impatto.

Sull’accaduto stanno lavorando le forze dell’ordine, anche per capire cosa è successo. Sono davvero tanti i punti che non tornano sul perché la donna era alla guida di questa macchine e soprattutto su come è avvenuto il sinistro.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma si è consumato nella serata di domenica 10 marzo. Precisamente lungo la strada statale 131, che collega il nord ed il sud della Sardegna, tra i comuni di Mogoro e Sardara. La 40enne che viveva nella zona di Morgongiori era mamma di 3 bambine e da quello che afferma la sua famiglia, stava vivendo un momento molto delicato.

Quella sera era alla guida di una Ford C-Max che non era sua. Quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire da parte delle forze dell’ordine, avrebbe sbandato ed alla fine avrebbe finito la sua corsa contro le barriere che costeggiano la carreggiata. Tuttavia, dai primi accertamenti sulla macchina non ci sarebbero segni che farebbero pensare ad ostacoli improvvisi e non risulterebbero esserci altri veicoli coinvolti.

Le indagini sul decesso di Giulia Erdas: cosa non torna sull’accaduto

CREDIT: SARDEGNATOUJOURS.COM

I passanti si sono presto allarmati nel vedere l’auto in quelle condizioni. Per questo motivo hanno subito chiesto l’intervento dei sanitari, che sono presto arrivati sul posto. Tuttavia, per la donna non hanno potuto fare nulla, se non constatare il suo decesso.

Gli agenti arrivati sul posto, in queste ore stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Da quello che scrive il quotidiano locale, l’Unione Sarda, mentre passeggiava per le strade di Mongogiori, avrebbe trovato la macchina con le chiavi all’interno ed avrebbe deciso di andare a fare un giro.

Ha lasciato tre bambine piccole e da quello scrive lo stesso quotidiano locale, stava vivendo un momento di grande fragilità. In tanti in queste ore stanno cercando di mostrare cordoglio e vicinanza ai suoi cari.