La comunità è sconvolta dopo la notizia del decesso di Elio Orsini. Il 31enne è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale

Un grave sinistro stradale si è verificato ad Arpino, in provincia di Frosinone. A perdere la vita, un ragazzo di soli 31 anni chiamato Elio Orsini.

Una notizia che ha sconvolto l’intera comunità. In tanti si sono stretti al dolore della famiglia, colpita dalla triste ed inaspettata perdita. Numerosi anche i post apparsi sui social network, pubblicati da chi lo conosceva e che ha voluto ricordarlo e salutarlo per un’ultima volta.

Secondo una prima ricostruzione del sinistro stradale, Elio Orsini si trovava a bordo della sua Renault, insieme al suo cane, quando si è scontrato contro una Jeep. Le cause dell’impatto sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

Subito è stato lanciato l’allarme al 118. Gli operatori sanitari hanno raggiunto il luogo indicato in breve tempo, ma sono stati costretti a richiedere l’intervento degli uomini dei Vigili del Fuoco. Quest’ultimi si sono messi subito al lavoro per estrarre il 31enne dal cumulo di lamiere.

Purtroppo, una volta estratto il corpo, i paramedici non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Elio Orsini era deceduto.

I passeggeri della Jeep, invece, non hanno riportato gravi conseguenze. Sono stati trasportati in ospedale, per i controlli di routine.

La salma del ragazzo si trova attualmente in obitorio, a disposizione dell’autorità giudiziaria e in attesa di essere riconsegnata ai familiari, che potranno poi organizzare la funzione funebre.

I messaggi di addio per Elio Orsini

Tanti i post pubblicati sui social, da chi lo conosceva e amava. Persone incredule, che hanno voluto ricordarlo e salutarlo per l’ultima volta.

Sei stato la prima persona che ho conosciuto ad Arpino solare gentile con un gran cuore…..abbiamo passato l’estate a ridere bere e scherzare…sempre con lei al tuo fianco….BELLA ❤️ MANCHERAI TANTO UN NUOVO ANGELO BRILLA IN CIELO.