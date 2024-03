Un gravissimo incidente stradale è quello che è avvenuto nella mattina di ieri, martedì 19 marzo, nella provincia di Roma. Purtroppo ad avere la peggio una 46enne, che è rimasta incastrata tra le lamiere del suo veicolo ed è praticamente deceduta sul colpo.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che al momento stanno lavorando per cercare di capire la dinamica. Soprattutto le eventuali responsabilità. Hanno dovuto chiudere la strada al traffico per diverso tempo, per poter permettere ai soccorritori di intervenire, ma anche per prendere i rilievi del caso.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma è avvenuto nella mattina di ieri, martedì 19 marzo. Precisamente in via Prenestrina Nuova, in zona Monte Compatri, comune che si trova nella provincia di Roma. Le auto coinvolte nel sinistro, sono ben 3. L’unica che però sembra aver causato l’incidente, è una persona romana di 36 anni ed avrebbe invaso la corsia opposta.

Nell’impatto sono rimasti coinvolti anche altri 2 veicoli. Un Mercedes con a bordo una coppia di anziani signori, ed una Ford Fiesta con alla guida la donna di appena 46 anni. Tuttavia, è proprio quest’ultima ad essere rimasta incastrata tra le lamiere del suo veicolo. I passanti hanno subito chiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Il decesso della 46enne dopo il sinistro e le indagini del caso

CREDIT: ALL IN 4K

Gli agenti si sono presto resi conto che la situazione era disperata. Per questo hanno chiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, che sono presto arrivati sul posto. Di conseguenza, hanno lavorato a lungo per riuscire a liberarla e successivamente l’hanno affidata ai sanitari.

Tuttavia, nonostante le disperate manovre di rianimazione, per lei non c’era ormai più nulla da fare. Non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso.

Sul sinistro stanno lavorando anche le forze dell’ordine, che stanno cercando di ricostruire cosa è successo. L’ipotesi è proprio che un 36enne abbia invaso la corsia opposta e quindi avrebbe provocato l’incidente. Ci saranno a breve ulteriori aggiornamenti su questo straziante episodio.