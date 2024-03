Nuovi strazianti aggiornamenti sul femminicidio di Roma. Una mamma di 37 anni ha perso la vita per mano del marito, che si è scagliato su di lei con una sola coltellata all’addome, purtroppo fatale. Il delitto si è verificato davanti agli occhi spaventati della loro bambina di soli 5 anni.

La piccola ha bussato alla porta delle due coinquiline, in cerca di aiuto: “Mamma non si muove più”. La donna di origini cinesi, Li Xuemei, era sdraiata sul suo letto, in una pozza di sangue, ormai priva di vita. Il marito 36enne, Yu Yang, si era dato alla fuga.

Le due coinquiline, dopo aver visto la bambina di 5 anni, sono corse per le scale in cerca di aiuto, mentre un vicino di casa preoccupato dalle grida strazianti, ha chiamato il 112. Le autorità e i soccorritori del 118 hanno tempestivamente raggiunto l’abitazione situata in via Livilla, nel quartiere Quadraro di Roma.

L’uomo è stato catturato poco dopo per strada, a poche centinaia di metri dalla casa di famiglia. Ora dovrà comparire davanti al Gip e spiegare la sua versione dei fatti. Il movente del delitto non è ancora chiaro, ma alcuni testimoni hanno raccontato che i due, ultimamente, litigavano spesso. Alla base del delitto potrebbero esserci motivi di gelosia, per via del lavoro di Li Xuemei: faceva la massaggiatrice.

Una vicina di casa ha raccontato:

Dieci giorni fa c’era stato trambusto ed ho visto lei uscire fuori sul pianerottolo che trascinava via la bambina. Pensavo se ne fosse andata di casa. I motivi? Non li conosco, con noi era solo buongiorno e buonasera.

Un’altra ha riferito alle autorità che nell’ultimo periodo li avevano sentiti litigare spesso, ma non avevano mai capito il motivo dietro quelle discussioni, visto che parlavano in cinese. Il racconto:

Ultimamente li sentivamo litigare spesso. Non capivamo cosa si dicessero, perché parlavano in cinese. Ieri sera abbiamo sentito le grida di una donna provenire dall’appartamento, seguite da un trambusto, come se stessero spostando dei mobili. Poco dopo qualcuno ha aperto la porta ed ha urlato per le scale.

La bambina di 5 anni è stata presa in custodia dagli agenti di polizia.

