Tragedia all'alba in provincia di Bergamo, vittima di un grave incidente in galleria, Martina Viscardi è morta a 26 anni

Si chiamava Martina Viscardi ed era una ragazza di soli 26 anni, che all’alba di sabato 20 gennaio, ha perso la vita in seguito ad un grave sinistro. Era con un suo amico, poco più piccolo di lei e molto probabilmente, dopo aver passato la serata insieme, stavano rientrando alle loro abitazioni.

La comunità in cui la giovane viveva, purtroppo si è svegliata con una notizia straziante da apprendere. Infatti ora sono tutti distrutti ed addolorati per questa perdita così improvvisa e prematura.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma si è consumato intorno alle 4.53, nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 gennaio. Precisamente lungo la strada statale di Bonate Sopra, in provincia di Bergamo.

Martina aveva 26 anni ed era in macchina con un suo amico, di 23 anni. Probabilmente dopo aver passato la serata insieme, si stavano dirigendo proprio alla casa della ragazza.

Quando all’improvviso, forse a causa del ghiaccio sull’asfalto, all’altezza di una galleria, il giovane automobilista ha perso il controllo della sua auto. Dopo essere usciti fuori strada, si sono ribaltati più volte sulla strada.

Purtroppo ha finito la sua corsa contro le arcate della galleria. I passanti si sono presto resi conto della gravità dell’incidente. Al momento non risultano esserci altri mezzi coinvolti. Per questo hanno chiesto l’intervento dei sanitari ed anche delle forze dell’ordine.

Il decesso straziante di Martina Viscardi dopo il sinistro

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato a lungo per liberare i due ragazzi dalle lamiere. Tuttavia, quando hanno affidato Martina ai medici, per lei non c’era ormai più nulla da fare.

I sanitari intervenuti sul posto, purtroppo non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso. L’amico invece, ha riportato solo traumi lievi ed ora si trova in ospedale, per le cure del caso.

La 26enne che viveva nel comune di Rocco Briantino, ha lasciato i suoi genitori e la sorella Beatrice. Sui social sono tante le persone che stanno scrivendo per lei dei messaggi di cordoglio ed affetto. Nel frattempo gli agenti stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.