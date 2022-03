Grave incidente stradale per l'attrice Apple Watts, è ricoverata in rianimazione e sta lottando per la sua vita

Sta lottando per la sua vita l’attrice e ballerina americana Apple Watts. Purtroppo ha avuto un grave incidente stradale ed ora è su un letto di ospedale e tanti suoi parenti stanno pubblicando dei messaggi sui social, per chiedere delle preghiere a tutti i suoi fan.

Un impatto molto violento, che ha visto coinvolti due veicoli. Al momento le forze dell’ordine sono a lavoro per riuscire a ricostruire la dinamica ed anche le eventuali responsabilità.

Secondo le informazioni che hanno reso note i media locali, il dramma è avvenuto nella giornata di venerdì 25 marzo. Precisamente sulla strada I-15 che porta da Los Angeles a Las Vegas.

La giovane donna di 36 anni era a bordo della sua Mercedes nera e stava raggiungendo alcuni suoi amici. Quando ad un certo punto si è scontrata violentemente con un furgoncino Ford F250, che procedeva dall’altro senso di marcia.

L’impatto purtroppo è stato molto violento e l’automobile si è capovolta diverse volte. Uno dei passeggeri dell’altro veicolo, è riuscito a tirare l’attrice fuori dal mezzo giusto in tempo, perché pochi istanti dopo l’auto ha preso fuoco.

I passanti hanno allertato in fretta i sanitari, che sono arrivati sul posto tempestivamente. I medici prima di trasportarla in ospedale, hanno dovuto rianimarla e stabilizzarla proprio sul luogo in cui è avvenuto il drammatico incidente.

I messaggi dei familiari per l’attrice Apple Watts

Al momento la donna è ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale universitario di Las Vegas e sta lottando per la sua vita. Da ciò che hanno riportato alcuni media locali, sembrerebbe che a causa del violento impatto abbia riportato una frattura alla colonna vertebrale, frattura al braccio ed un forte trauma cranico.

Sono tante le persone che in queste ultime ore stanno scrivendo dei messaggi sui social. Tra questi ci sono anche i suoi familiari, che chiedono ai suoi fan di fare una preghiera per Apple Watts. In un appello hanno scritto: