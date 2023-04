Un gravissimo sinistro è quello avvenuto nella serata di venerdì 14 aprile, nel comune di Verzegnis. Purtroppo ad avere la peggio una 19enne, chiamata Martina Socciarelli, che ha perso la vota praticamente sul colpo. I medici intervenuti non hanno potuto far nulla per salvarla.

La famiglia era originaria di Perugia, ma si era trasferita in questo comune da diverso tempo. Infatti la giovane era molto conosciuta, proprio per la sua attività di atleta.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella serata di venerdì 14 aprile. Precisamente sulla strada che porta da Verzegnis a Sella Chianzutan, nella provincia di Udine.

Martina classe 2004, era in sella ad una moto e probabilmente o stava uscendo in quei minuti o stava rientrando a casa. Quando all’improvviso è avvenuto l’impensabile.

Per motivi ancora ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, il mezzo a due ruote si è scontrato con una macchina, guidata da un altro ragazzo di 20 anni. L’impatto è stato davvero molto forte, al punto che la ragazza è stata sbalzata sull’asfalto.

I presenti hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari e questi ultimi sono arrivati sul posto in pochissimi minuti. Tuttavia, le condizioni di Martina sono apparse disperate sin da subito.

Il decesso di Martina Socciarelli dopo il sinistro

Hanno cercato di rianimarla per diverso tempo, ma alla fine non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso. Purtroppo ha perso la vita, lasciando un grande vuoto nel cuore dei suoi familiari e di chi le voleva bene.

Il padre della ragazza era originario di Perugia, mentre la madre di Brindisi. Entrambi lavorano come Guardie Penitenziarie ed infatti, grazie alla loro professione sono molto conosciuti nella zona.

Visto lo strazio di questa perdita così improvvisa e prematura, hanno deciso di annullare la gara motoristica in programma per questo fine settimane. Martina era una grande appassionata di sport ed è per questo che in tanti ora sono addolorati dalla sua scomparsa.