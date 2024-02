In queste ore sono in corso tutte le indagini del caso, per il grave sinistro che ha visto coinvolta una 33enne, chiamata Ilaria Pellegrini. Con il suo scooter si è scontrata con un tir e purtroppo ha perso la vita dopo 24 ore di ricovero all’ospedale Niguarda di Milano.

Gli agenti intervenuti sul posto stanno lavorando per capire l’esatta dinamica dell’accaduto. Anche se l’ipotesi più accreditata è proprio che la giovane si è avvicinata troppo al mezzo pesante.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma si è consumato alle 8.30 del mattino di mercoledì 31 gennaio. Precisamente lungo via Isonzo, nella zona di Cesano Boscono, in provincia di Milano.

Ilaria aveva 33 anni ed in quella giornata era in sella al suo scooter. Probabilmente era diretta al suo posto di lavoro e era originaria di Corsico, quando all’improvviso è avvenuto l’impensabile.

Da ciò che è emerso la giovane si è avvicinata troppo al camion ed alla fine non è riuscita ad evitare l’impatto. Con il suo motorino gli è finita praticamente sotto.

I passanti si sono presto resi conto che le sue condizioni erano molto gravi. Per questo oltre a chiedere l’intervento dei sanitari, hanno anche chiesto l’arrivo dei sanitari. Questi ultimi sono arrivati sul posto in pochissimi minuti.

Il decesso di Ilaria Pellegrini dopo il grave sinistro in cui è rimasta coinvolta

Con la speranza di poterle salvare la vita, l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano. I dottori per 24 ore lunghe ore hanno cercato di fare il possibile, ma le sue condizioni sono peggiorate drasticamente.

Purtroppo nella mattina di giovedì 1 febbraio, Ilaria ha perso la vita. I medici non sono riusciti a fare più nulla e non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso.

Su cosa è successo sono in corso tutti gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine. Non è esclusa la possibilità che vengano presi dei provvedimenti nei confronti dell’uomo che era alla guida del tir. L’ipotesi più accreditata è però che lei con lo scooter si è avvicinata troppo al mezzo pesante.