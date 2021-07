Un grave lutto ha colpito la città di Salerno. La nota fotografa Serena Sammarco è morta a 42 anni, dopo aver lottato a lungo contro una malattia che non le ha lasciato scampo. Tutti i tentativi dei medici di salvarla, si sono rivelati inutili. Era molto amata e conosciuta.

Una perdita improvvisa che ha scosso migliaia di persone. Infatti in tanti, quando sono venuti a conoscenza della triste notizia, hanno pubblicato un messaggio sui social, per salutare la ragazza un’ultima volta.

Serena Sammarco era molto conosciuta in tutta la provincia di Salerno, proprio per il suo lavoro. Amava ciò che faceva e nonostante la Pandemia che ha colpito tutto il mondo, non si è mai fermata.

Purtroppo, poco tempo fa, ha scoperto di essere malata. Ha lottato contro il male, con forza e coraggio. Ha sempre avuto il sorriso sul viso ed i dottori hanno cercato di fare il possibile per aiutarla. Però, alla fine, il suo cuore ha cessato di battere per sempre.

Nonostante l’emergenza sanitaria abbia messo un freno al suo lavoro, Serena Sammarco non si è mai fermata. Come ultimo lavoro ha fatto un servizio fotografico ai suoi “angeli in camice bianco” i medici e gli infermieri del reparto di oncologia dell’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno.

I messaggi di addio per Serena Sammarco

In molti quando sono venuti a conoscenza della perdita hanno pubblicato un messaggio sui social. Una sua amica sul suo profilo Facebook, ha scritto:

Perché tu eri amata. E più di tutto sapevi amare. Sapevamo tutti, hai smesso di soffrire, ma questo nulla toglie al dolore, all’ingiustizia di una giovane donna con tanti sogni nel cassetto. Una firma indelebile per la città. Una strada per lei, che le ha percorse tutte. Che la città ricordi un’anima sensibile, un’artista, una mia amica. Mi hai spezzato il cuore.

Invece l’emittente locale, Radio Castelluccio, su Facebook ha scritto: “Un giorno triste per tutti noi, per Salerno e per chi conosceva Serena ragazza solare, super fotografa ed amica di tutti. Ciao Serena Sammarco, riposa in pace.”