Grave lutto per Alessandra Mastronardi. La famosa attrice ha dovuto dire addio a sua cugina, che si è spenta all’età di 32 anni. Valentina De Icco è morta a causa di una sclerodermia, una malattia sistemica cronica a patogenesi autoimmune di cui soffriva sin dall’adolescenza.

Alessandra Mastronardi ha pubblicato un post commovente, che in poche ore ha suscitato la reazione dei migliaia di seguaci. Un post capace di far piangere anche il cuore più duro.

E quindi noi adesso senza di te cosa dovremmo fare..? Tu ora sei libera, tu ora puoi correre felice senza sentire la fatica, tu ora puoi sorridere senza sentirti in imbarazzo, tu ora puoi viaggiare oltre i confini, tu ora puoi tutto! E noi? Che dovremmo fare noi? Che restiamo qui, abbandonati, con questo vuoto che hai lasciato, freddo, improvviso, devastante. Dovremmo imparare dal tuo esempio, dovremmo godere di ogni attimo della vita, per te. Dovremmo ridere più forte così da farci sentire da te, dovremmo sognare più forte i sogni che non vivrai tu. Dovremmo amare più forte, ballare per te, guardare il mondo e viverlo tutto, per te.