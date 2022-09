Grave lutto per Anna Tatangelo, il cuore della sua mamma si è fermato per sempre. Palmina Vinci aveva 67 anni e da molto tempo lottava contro un brutto male.

Negli ultimi tempi, la famosissima cantante aveva condiviso diverse foto sui suoi account ufficiali social, in cui appariva insieme alla donna più importante della sua vita. Aveva raccontato della spiacevole diagnosi arrivata in casa, come un fulmine a ciel sereno.

Una leonessa, è così che la definiva da quando aveva scoperto quel brutto male che aveva preso possesso del suo corpo. Palmina Vinci ha sempre mostrato forza e coraggio, per tanto tempo ce l’ha messa tutta, ma alla fine si è arresa.

Anna Tatangelo è chiusa nel silenzio, ancora nessun post sui suoi profili, ma sono tantissimi i messaggi di supporto e di cordoglio che sta ricevendo.

Anche l’intera comunità di Sora è sconvolta, tutti conoscevano Palmina Vinci, quella donna sempre sorridente, allegra, semplice e soprattutto tanto umana. Gli ambulanti del mercato settimanale sono straziati e in lacrime dopo la triste notizia arrivata all’improvviso. La famiglia di Anna Tatangelo è molto conosciuta nella zona, per aver creato le “ciammelle sorane”. Erano soliti regalarle alle persone che camminavano per strada e oggi quel ricordo rimarrà nei loro cuori per sempre.

L’ultimo saluto alla mamma della nota cantante verrà celebrato il 30 settembre nella chiesa dei Passionisti di Sora, alle 15:30.

Anna Tatangelo era molto legata alla sua mamma e non ha mai perso l’occasione per mostrare quel rapporto speciale ai suoi numerosi fan. Così come ha sempre condiviso la sua preoccupazione dalla scoperta della malattia.

Era anche stata ospite a Verissimo, nello studio aveva mostrato la sua fragilità, quella di una figlia che guarda la propria madre mentre lotta per la sua vita. Ha mostrato le sue lacrime al pubblico, che si è commosso insieme a lei. Oggi ha dovuto salutarla per sempre ed è tanto l’amore che sta ricevendo.