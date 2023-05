Lutto per il cantante Ed Sheeran, la sua amata nonnina si è spenta per sempre all’età di 98 anni.

La star era molto legata all’anziana signora, tanto che nel 2017 decise di dedicarle una canzone nel suo album Divide. Il brano, intitolato Nancy Mulligan, racconta la storia d’amore tra la Anne Mary e il nonno di Ed, William Sheeran.

L’anziana signora è morta serenamente, all’età di 98 anni, mentre si trovava alla Castle Gardens Nursing Home di Enniscorthy, in Irlanda.

Nancy e suo nipote erano profondamente legati, la star le ha dedicato una delle sue più famose canzoni. Il brano racconta del difficile matrimonio con suo nonno, una storia che lo stesso cantante ha definito come quella di “Romeo e Giulietta”. Dopo l’uscita dell’album, lo stesso Ed Sheeran raccontò:

Nessuno si presentò al loro matrimonio. Lui rubò dei denti d’oro nello studio dentistico dove lavorava, li fuse per fare le fedi nuziali. Presero gli abiti in prestito. Avevano una storia d’amore tipo Romeo e Giulietta, una cosa molto romantica. Per questo ho deciso di scrivere e dedicare loro una canzone.

Una storia d’amore come quella dei film, che è stata d’ispirazione per la grande star. Nancy e William hanno accolto nella loro vita 8 figli e 23 nipoti.

La notizia del decesso della nonnina si è diffusa in tutto il mondo ed è immenso l’affetto che Ed Sheeran sta ricevendo in queste ore. Messaggi di supporto e cordoglio da parte dei suoi numerosissimi fan e dai colleghi del mondo della musica.

Non è stato un periodo facile per il cantante. Il mese scorso ha rivelato che sua moglie ha scoperto, durante la seconda gravidanza, di avere un tumore.

Nel giro di un mese, mia moglie incinta si è sentita dire di avere un tumore, senza possibilità di cura fino a dopo il parto. Il mio migliore amico Jamal, un fratello per me, è morto improvvisamente. La musica mi ha aiutato a dare un senso ai miei sentimenti e per la prima volta non sto cercando di creare un album che piacerà alla gente, ma sto tirando fuori qualcosa di onesto e fedele su come mi trovo nella mia vita da adulto.