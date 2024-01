Grave lutto per la modella Gisele Bündchen, la mamma Vania Nonnenmacher ha perso la sua battaglia contro il cancro. È morta la scorsa domenica all’età di 75 anni.

Conosciuta come l’ex Angelo di Victoria’s Secret, Gisele Bündchen ha voluto dare personalmente la notizia ai suoi numerosi fan, attraverso uno straziante post pubblicato sui social network.

Proprio la madre le aveva dato la possibilità di intraprendere una carriera bellissima e piena di soddisfazioni quando aveva solamente 14 anni. L’aveva sempre sostenuta ed aiutata, grazie a lei riusciva a trovare il coraggio per affrontare ogni nuova sfida. Con lei gioiva delle vittorie e la rassicurava nei momenti tristi. E oggi nel suo cuore c’è un vuoto che mai potrà essere colmato. Le parole della famosa modella su Instagram:

Mia amata madre. Mi fa male sapere che non potrò più abbracciarti, ma so che veglierai sempre su di noi. Eri un angelo sulla terra, aiutavi sempre tutti intorno a te. Sono molto grata di essere stata tua figlia e di aver imparato da te. Grazie per essere stata il miglior esempio di amore, forza, compassione, coraggio e grazia. Conserverò sempre i bellissimi ricordi che abbiamo condiviso e vivrò secondo i valori che mi hai insegnato. Vivrai per sempre attraverso le molte vite che hai toccato. Grazie per avermi dato cinque migliori amici per la vita. Il tuo amore ci guiderà sempre. Ti vedrò nei miei sogni. Ti amo ❤️