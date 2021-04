Notizia conferata dall'Argentina: Nancy, madre di Gonzalo Higuain, è morta dopo aver lottato per 4 anni con un cancro

Una notizia devastante che ha spezzato il cuore del campione Gonzalo Higuain. Nancy Zacarìas, la madre dell’ex attaccante di Napoli e Juventus, si è spenta a soli 64 anni. La donna lottava da più di 4 anni con un grave tumore. Per stare vicino alla madre malata, il bomber argentino era anche fuggito in Argentina dall’Italia, quando ancora vestiva la maglia bianconera.

Una terribile malattia che, alla fine, non ha lasciato scampo alla madre del fortissimo attaccante ex Real Madrid, Napoli e Juventus.

Nancy era un’artista e una pittrice argentina ma di origini palestinesi. Si era sposata negli anni ’80 con Jorge Higuain, anche lui ex calciatore professionista. Proprio nel periodo in cui suo marito giocava in Europa, nel 1987 è nato Gonzalo.

Nancy è stata fondamentale nella vita di suo figlio, ma anche nella sua carriera. A detta del calciatore stesso, è stata proprio lei a farlo desistere dall’idea di smettere per sempre di giocare.

Gonzalo Higuain aveva violato il lockdown per tornare da lei in Argentina

Attualmente Gonzalo Higuain gioca negli Stati Uniti, nel Inter di Miami. La stessa squadra che ha voluto dimostrare la sua vicinanza nel lutto del proprio bomber, pubblicando un post con un messaggio di cordoglio su Twitter.

Fino alla stagione scorsa, però, Gonzalo giocava ancora in Italia, il paese che lo ha consacrato negli anni come uno degli attaccanti più forti del mondo.

Con la Juventus ha disputato circa 100 partite, segnando quasi 50 gol e vincendo 3 scudetti. Durante la sua ultima stagione, quella meno fortunata per lui a livello personale, era arrivato alla cronaca per aver evaso il lockdown.

Il motivo del rimpatrio, era per poter tornare vicino a sua mamma malata in Argentina. Il fratello di Gonzalo, che è anche il suo agente, aveva detto: