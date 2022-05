Grave lutto per il ballerino Samuel Peron, la mamma è morta improvvisamente

Un grave lutto è quello che ha colpito il noto coreografo e ballerino Samuel Peron. Purtroppo la mamma Gianna Costenaro è morta improvvisamente, ma le cause che hanno portato al suo straziante decesso non sono state ancora rese note. Il ragazzo al momento è chiuso nel suo dolore.

CREDIT: RAI1

Ad informare tutti della perdita, è stata la conduttrice del programma Oggi è un altro Giorno, Stefania Bortone. Alla fine della trasmissione, con un toccante messaggio, ha voluto mostrare affetto e vicinanza ai familiari della donna.

Samuel Peron è un volto molto noto in Rai, soprattutto per la sua partecipazione al programma Ballando con le Stelle. È una presenza costante e fondamentale.

Nella giornata di venerdì 13 maggio, Stefania Bortone al termine del programma, con delle parole emozionanti ha deciso di parlare a tutti della perdita subita dal ballerino. La donna ha dichiarato:

CREDIT: INSTAGRAM

Voglio concludere salutando con affetto e con un abbraccio fortissimo Samuel Peron. La mamma non è stata bene nelle ultime settimane e purtroppo è scomparsa ieri. Dico una cosa a mamma Gianna. Deve essere stata una donna davvero formidabile per aver cresciuto un uomo così perbene, così brillante, educato e gentile come Samuel. Un abbraccio a lui e a tutta la sua famiglia. Sono con te.

L’intervista di Samuel Peron e le sue parole per la madre

Il noto ballerino e coreografo diverso tempo fa, in un’intervista ha parlato del suo amore per la danza, di come i suoi genitori lo abbiano spinto a seguire la sua passione e del legame che aveva con la mamma. Samuel Peron ha raccontato:

I miei genitori amavano il ballo ed io ero molto timido e per superare la timidezza mi hanno iscritto a scuola di ballo.

CREDIT: RAI1