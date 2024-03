Il ragazzo morto in un drammatico incidente in Calabria, era un caro amico di Federico Gatti

Un post commovente dopo la straziante notizia dell’improvvisa scomparsa di un caro amico. Il difensore della Juventus, Federico Gatti, ha voluto salutare Marco Pezzati con un lunghissimo e tristissimo messaggio sul suo account ufficiale Instagram.

Aveva solo 31 anni e aveva conosciuto Federico Gatti proprio perché era guidato dal suo stesso amore, quello per il calcio. Marco Pezzati è rimasto vittima di un drammatico incidente stradale sulla statale 106, in prossimità di Isca Sullo Ionio, in provincia di Catanzaro, in Calabria. Giocava in serie D, indossando la maglia dell’ASD San Luca.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federico Gatti (@federico_gatti2406)

Ha perso improvvisamente il controllo del suo veicolo, è uscito fuori strada e si è ribaltato. Uno schianto che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo. Nonostante il tempestivo arrivo degli operatori sanitari del 118 e degli uomini dei Vigili del Fuoco, per il 31enne non c’è stato nulla da fare. È deceduto sul colpo.

Sul web sono apparsi tantissimi messaggi di cordoglio, pubblicati da chi conosceva Marco Pezzati e con il cuore a pezzi ha voluto ricordarlo per l’ultima volta. Tra questi, il più popolare, quello di uno dei calciatori più famosi: il difensore della Juventus Federico Gatti.

Lo struggente messaggio di Federico Gatti

Federico ha condiviso un video sul suo account ufficiale, una slide di momenti vissuti con il suo grande amico e lo ha accompagnato con queste strazianti parole:

Non avrei mai voluto né pensato di scrivere queste parole.. ci siamo conosciuti grazie al calcio del quale tu eri innamorato e tra di noi è scattato subito un legame che con gli anni si è solo che rinforzato… eri uno di quelli che veramente con il tuo modo di fare contagiavi chi ti stava vicino.. tu sempre sorridente e casinista, quante ne abbiamo combinate insieme, ma con la gioia di vivere stampata negli occhi.

Un messaggio scritto con le lacrime agli occhi, perché il solo pensiero di non poter più trascorrere quei momenti divertenti e folli con lui, è devastante per il difensore della Juventus: