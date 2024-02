Dramma inconsolabile quello avvenuto nella serata di giovedì in Calabria. Marco Pezzati, nato a Firenze ma residente al sud da diversi anni, dove giocava in serie D per l’ASD San Luca, ha perso la vita a soli 31 anni in un tragico incidente stradale. Innumerevoli i messaggi di cordoglio apparsi sui social per lui.

Ancora un incidente mortale che causa una vittima molto giovane. Questa volta è avvenuto in Calabria, più precisamente lungo la statale 106 in prossimità di Isca Sullo Ionio, in provincia di Catanzaro, in Calabria. A perdere la vita un uomo di soli 31 anni, Marco Pezzati, nato a Firenze ma trasferitosi al sud alcuni anni fa per giocare a calcio in serie D, con la maglia dell’ASD San Luca.

Il giovane calciatore era da solo a bordo della sua auto, quando improvvisamente ha perso il controllo del veicolo, che è uscito fuori strada e si è ribaltato. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco del distaccamento di Soverato, le forze di Polizia e i soccorritori del 118. Questi ultimi non hanno potuto far nulla per salvarlo. Era già morto, probabilmente sul colpo.

Una vita intera, seppur troppo breve, completamente dedicata al calcio. Aveva militato in diverse squadre toscane, come la Fortis Juventus, il Signa, la Massese, il Ponsacco, lo Scandicci, la Sammaurese, la Sangiovannese, il FiesoleCaldine e il Gavorrano. Nel 2019 una breve esperienza in Piemonte a Verbania, poi dal 2020 la scelta drastica ma convinta di trasferirsi in Calabria per giocare con il San Luca, di cui in breve tempo era diventato un punto fermo.

Innumerevoli i messaggi di cordoglio apparsi sui social in queste ore, arrivati praticamente da tutta Italia. I tifosi della Fiorentina, di cui lui faceva parte, si sono raccolti dedicandogli uno striscione e dei fumogeni: