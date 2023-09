Un gravissimo e straziante lutto è quello che ha colpito il noto presentatore televisivo Phil Spencer. Lo scorso 18 agosto entrambi i suoi genitori hanno perso la vita in seguito ad un grave sinistro stradale. All’arrivo dei medici sul posto, per loro non c’era ormai più nulla da fare.

In tanti in queste ore stanno pubblicando dei messaggi di cordoglio per il conduttore, che ha scelto di non rilasciare dichiarazioni per le grave perdite che ha subito in pochi istanti.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti intorno all’ora di pranzo di venerdì 18 agosto. Precisamente in una zona che si trova nella periferia.

Richard di 89 anni ed Anne di 82 anni erano a bordo della loro auto e stavano andando in un pub per mangiare. Quando all’improvviso è avvenuto l’impensabile. Nessuno sa bene come sia potuto accadere.

Per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, l’uomo ha perso il controllo del suo veicolo. Di conseguenza, dopo esser finiti fuori strada sono finiti con la macchina nel fiume che costeggia la carreggiata.

I passanti hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari. Questi ultimi però, nonostante la tempestività del loro arrivo, non sono riusciti a far nulla per salvare la vita dei due genitori.

Il dolore per la scomparsa dei genitori di Phil Spencer

Phil Spencer è molto famoso in Inghilterra per il suo programma “Location, location, location!” In molte interviste ha parlato della sua infanzia idilliaca, che i suoi genitori gli hanno fatto vivere.

Da ciò che è emerso in quella giornata lui era nella sua abitazione nell’Hampshire con i fratelli. Per ora ha scelto di non rilasciare dichiarazioni riguardo le perdite. Una sua amica e collega Kirstie Allsopp al The Sun ha dichiarato: