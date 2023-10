Grave lutto per l'attrice di Downtown Abbey, Anna Chancellor: la figlia di 36 anni Poppy è morta per una Leucemia

Un grave e straziante lutto è quello che ha colpito l’attrice Anna Chancellor, famosa per aver avuto un ruolo nella serie Downtown Abbey. Purtroppo la figlia di soli 36 anni, Poppy, è deceduta a causa di una leucemia, scoperta solo pochi mesi fa.

Una notizia che ha gettato dolore e sconforto nei cuori di molti persone. La ragazza dal momento in cui ha ricevuto la diagnosi, ci ha tenuto a raccontare a tutti ciò che stava vivendo.

La madre Anna Chancellor, ha fatto diverse partecipazioni in film e serie. L’ultima è proprio in Downtown Abbey. Interpretava il ruolo di Lady Anstruther. Per informare tutti del lutto, nel suo messaggio sui social ha scritto:

Il 29 settembre Poppy è deceduta, tenuta stretta dai suoi parenti proprio come aveva desiderato. Nonostante tutti gli sforzi, il suo corpo non poteva più resistere. Ringrazio gli operatori sanitari, che sono stati con lei gentili ed amorevoli.

Noi, la sua famiglia ed anche i suoi amici ci uniamo alle altre famiglie, che hanno perso i loro cari troppo giovani. Continuiamo a pregare ed a sostenerla in ogni modo possibile, per promuovere il viaggio della sua anima. Poppy è ed era un’incredibile forza vitale di creatività, compassione, arguzia ed assoluta unicità. Ha trasformato le nostre vite e ne siamo più che grati.

Lutto per l’attrice Anna Chancellor: chi era la figlia

Si chiamava Poppy Chancellor la giovane donna deceduta lo scorso 29 settembre, a causa di un brutto male. Era conosciuta, perché era la figlia della famosa attrice, ma lei non faceva parte del mondo dello spettacolo.

Era un’illustratrice ed artista del taglio della carta. I medici nel maggio di quest’anno le avevano diagnosticato una Leucemia Mieloide Acuta Ipoplastica.

Sin da subito lei ha voluto raccontare ciò che stava vivendo sul suo profilo social, ma anche sulla piattaforma GoFoundMe. In tanti in queste ore stanno commentando il messaggio della madre, con parole di affetto e vicinanza, vista la grave perdita che ha subito.