La mamma de L'Estetista Cinica si è spenta per sempre mentre la figlia si trovava in vacanza: "Ho bisogno di riordinare pensieri e dolore"

È conosciuta da tutti come L’Estetista Cinica, Cristina Fogazzi ha fatto sapere ai suoi numerosi seguaci che per un po’ si allontanerà dal mondo social, a causa di un grave lutto che l’ha colpita. È morta la sua mamma, in modo improvviso, mentre lei si trovava in vacanza.

Rosi lottava da tempo contro le sue condizioni di salute e L’Estetista Cinica ne aveva parlato sui suoi profili social. Aveva raccontato ai suoi fan la difficile situazione in cui si trovava la madre e aveva anche denunciato il modo in cui gli anziani venivano gestiti nelle strutture private.

La notizia dell’improvvisa scomparsa di mamma Rosi, è stata data dalla stessa Cristina Fogazzi, attraverso un lungo e straziante post in una storia Instagram.

L’Estetista Cinica e la notizia della scomparsa di mamma Rosi

È mancata mia madre all’improvviso mentre io ero in vacanza. Per fortuna la notizia mi ha raggiunto mentre stavo con le persone che amo e mi proteggono sempre. Devo riordinare pensieri e dolore. Ci vedremo quando avrò fatto. So per certo che avrete per me un pensiero gentile. Ci conosciamo da tanto tempo.

Dagli sfoghi a cui l’estetista si era lasciata andare in passato, si è compreso che la situazione della sua mamma, già difficile, era peggiorata dopo il ricovero in una struttura privata. Aveva raccontato:

Ho ricoverato una donna che camminava e faceva la pipì e mi hanno restituito una persona che non sta in piedi, che ha il catetere e che è completamente fuori di testa. Io un po’ allucinata dalla gestione degli anziani negli ospedali. Perché gli anziani sono pazienti fragilissimi, peraltro mia mamma era ricoverata a pagamento, quindi vi posso dire pure privilegiata.

Cristina Fogazzi si è fatta strada grazie ai social ed è diventata una delle influencer più seguite, con più di un milione di follower. Tutti la conoscono con il nome d’arte L’Estetista Cinica.