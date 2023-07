Un gravissimo e straziante lutto è quello che ha colpito la conduttrice televisiva ed ospite del programma Ore 14, Monica Leofreddi. In un post sui social, è stata lei stessa a voler annunciare la scomparsa del fratello artista Emilio Leofreddi.

La causa che ha portato al decesso dell’uomo al momento è ancora ignota. La sorella nel suo post su Instagram, ha voluto omaggiare la sua carriera ed il bene che provava per lui.

Da quando ha pubblicato le sue foto, sono davvero tante le amiche e colleghe che hanno voluto scrivere per lei delle parole di affetto e cordoglio visto il lutto che ha subito. L’ospite del programma di Rai 2, Ore 14, nel suo messaggio per il fratello ha scritto:

Era mio fratello, è mio fratello. Era un artista, è UN ARTISTA. Per noi era anche un padre, un figlio, un marito, uno zio, un amico. Tutto ciò che è stato lo sarà per sempre nei ricordi, nelle sue opere libere, rivoluzionarie, visionarie, immortali. Quanto ti voglio bene brother. Vi aspettiamo per ricordarlo e per pregare per lui lunedì alle ore 16, nella Basilica di Santa Maria, in Trastevere.

Emilio Leofreddi purtroppo ha perso la vita nella giornata di sabato 22 luglio, nella città di Roma. Per ora però, la causa che ha portato al decesso dell’uomo.

Chi è il Emilio Leofreddi, fratello di Monica Leofreddi

Emilio Leofreddi aveva 65 anni ed era molto conosciuto proprio per il suo grande talento come pittore. Negli anni ha esposto in diverse città come Washington ed Al Cairo.

Lavorava sia come pittore che come autore di video. Trattava più che altro tematiche di politica e sociali. La sua prima installazione era intitolata “Balene” ed è stata realizzata proprio per evitare la caccia alle balene.

La scomparsa di questo artista ha sconvolto tante persone ed infatti, sotto al post della sorella in tanti tra personaggi famosi e non, che le stanno scrivendo dei messaggi di cordoglio ed affetto. Tutti vogliono ricordare Emilio Leofreddi ed il suo grande talento.