Rocío Munoz Morales aveva sempre raccontato della dura lotta del suo papà e di come era preoccupata: "Per sempre nel mio cuore"

Grave lutto per Rocío Munoz Morales. Il papà dell’attrice si è spento per sempre a seguito di una lunga malattia, che combatteva da tempo.

Diverse volte Rocío Munoz Morales aveva condiviso con i suoi numerosissimi fan, gli aggiornamenti sulle condizioni di salute del suo papà, Manuel Munoz Morales.

È stata la stessa attrice a diffondere la triste notizia sui social, attraverso un commovente post. Ha pubblicato una foto della sua mano mentre stringe quella dell’uomo più importante della sua vita e l’ha accompagnata con queste parole:

Por siempre en mi corazon papà. Descansa En Paz. 🤍 Per sempre nel mio cuore papà. Riposa in pace. 🤍

Non era soltanto il suo papà e l’uomo più importante della sua vita, ma era stato anche colui che per primo aveva creduto in lei, il suo fan numero uno.

Nell’ultimo mese l’attrice aveva confidato ai suoi numerosi seguaci il suo stato d’animo, perché il suo genitore combatteva per la sua vita. Lo aveva fatto attraverso un post sui social:

Papà da un mese stai, anzi stiamo perché non sei solo, combattendo per la vita, lottando con tutte le tue e le nostre forze. E posso solo dirti, con immensa tristezza e dolore dentro al cuore, che sei un campione, un guerriero, un combattente… Ti amo.

Sotto il post di Rocío Munoz Morales sono subito arrivati numerosi commenti da parte dei colleghi del mondo dello spettacolo e di tutti coloro che ogni giorno la seguono e la sostengono. Tutti hanno lasciato per l’attrice messaggi di cordoglio e di supporto, facendole sentire la propria vicinanza.

L’attrice è legata a sentimentalmente dal 2011 con Raoul Bova. Dalla loro unione sono nate due figlie: Luna arrivata nel 2015 e Alma nel 2018.

Tante volte ha condiviso il suo amore per Raoul Bova, sottolineando di non aver mai fatto scelta più giusta per il papà delle sue figlie. Un padre sempre pronto ad amarle e proteggerle.