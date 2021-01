Grave lutto per un mito della musica italiana: “Ha raggiunto un magnifico posto”

L’altro ieri, martedì 12 gennaio, è morta Lucia Russo, moglie del cantante e paroliere Memo Remigi: 81 anni, aveva da tempo una malattia. I due erano convolati a nozze nel 1966 e nel 2005 si erano trasferiti da Milano a Varese, dove la donna è spirata. Non è stata una improvvisa dipartita ma sofferta già da un pezzo, scrive il vedovo marito su Facebook.

Memo Remigi: arrivederci all’amata

Sui social network ha pubblicato uno scatto in cui appare assieme all’amata coniuge. Nella didascalia ha ringraziato tutti per la partecipazione affettuosa al suo dolore. Lei – si legge – ha raggiunto un posto magnifico per una vacanza lunga e meritata. Qualora non dovesse ritornare presto, allora vorrà dire che prima o poi la raggiungerà pure lui, in quanto, per ora, ha ancora parecchie cose da fare.

Il trasferimento a Varese

Il trasferimento a Varese era stato chiesto proprio dalla signora Lucia e Memo Remigi l’aveva prontamente accontentata. La città lombarda stava particolarmente a cuore alla Russo perché qui aveva studiato da ragazza.

L’interprete e conduttore televisivo, nato a Erba, nel Comasco, 82 anni fa, aveva così abbandonato il capoluogo lombardo, celebrata nell’album Emme come Milano, dato in pubblicazione nel 1974, uno dei più famosi prodotti nel corso della sua lunga e brillante carriera.

Ospite fisso a Propaganda Live

Attualmente Memo Remigi occupa il ruolo di ospite fisso su La7, nel programma televisivo Propaganda Live. I suoi interventi, in cui sul momento compone pezzi dedicati a certi argomenti riguardanti la cronaca o la politica, riscuotono ampi consensi tra gli spettatori dello show condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro.

Memo Remigi: un uomo, mille virtù

Prima di reinventarsi a Propaganda Live, Memo Remigi si era avventurato in diversi campi: da cantante (con tre partecipazione al Festival di Sanremo) a paroliere, da presentatore televisivo e radiofonico ad attore.