Un gravissimo sinistro è quello che si è verificato nella giornata di domenica 24 marzo. Purtroppo ad avere la peggio un uomo di 35 anni, chiamato Ivan Panza, che è deceduto praticamente sul colpo, mentre la fidanzata che era con lui, si trova ora ricoverata in condizioni disperate.

Sull’accaduto stanno ora lavorando le forze dell’ordine, per capire poi l’esatta dinamica dell’incidente, che ha portato all’improvvisa scomparsa del 35enne. Lo hanno descritto come grande appassionato di moto e del suo lavoro di giardiniere.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma si è consumato intorno alle 15.30 di domenica 24 marzo. Precisamente nel comune di Brembate Sotto, che si trova nella provincia di Bergamo. Ivan e la sua fidanzata, come accadeva spesso erano usciti un moto, per passare del tempo all’insegna del relax e della spensieratezza.

Quando all’improvviso, è avvenuto l’impensabile. Per cause ancora da chiarire da parte delle forze dell’ordine, il 35enne si è scontrato con un furgone che procedeva nell’altro senso di marcia. Il ragazzo dopo l’impatto, è stato sbalzato ad una decina di metri di distanza e le sue condizioni sono apparese disperate sin da subito.

Il decesso di Ivan Panza dopo il sinistro e le condizioni della fidanzata

Sul posto sono intervenute d’urgenza due ambulanze ed anche due automediche. I medici hanno cercato a lungo di rianimare il 35enne, ma alla fine non hanno avuto altra scelta che arrendersi. Purtroppo lo scontro con l’altro veicolo, per lui è risultato essere fatale.

La fidanzata che era dietro di lui, è apparsa anche lei in condizioni gravi. Per questo hanno disposto per lei il tempestivo ricovero all’ospedale Papa Giovanni XXIII per le cure del caso. Hanno deciso di tenerla per ora in prognosi riservata. Il 53enne che invece era alla guida del furgone, è uscito illeso.

La notizia della scomparsa di Ivan, ha gettato grande dolore e sconforto nei cuori di tutta la comunità. In tanti lo hanno descritto come un grande appassionato di moto ed anche di giardinaggio, infatti aveva avviato un’azienda in cui lavorava proprio su questo.