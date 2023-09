Un gravissimo incidente è quello che è avvenuto nella tarda serata di ieri sulla superstrada Sora-Cassino, nella provincia di Frosinone. A perdere la vita purtroppo 3 giovani, di un’età compresa tra i 30 ed i 19 anni. Due di loro erano una coppia di fidanzati.

Sono tutti addolorati e sconvolti per queste perdite così improvvise e straziante. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che al momento sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il sinistro si è verificato intorno alle 23 di martedì 26 settembre. Precisamente sulla superstrada Sora-Cassino, nella zona di Fontechiari, in provincia di Frosinone.

Da ciò che è emerso la coppia di fidanzati era a bordo della loro Ford Fiesta. Non è ancora chiaro se erano diretti all’abitazione o se stavano uscendo proprio in quei minuti.

Tuttavia, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, si sono scontrati frontalmente con una Fiat Punto, guidata da un ragazzo di soli 19 anni. I passanti si sono presto resi conto della gravità del sinistro. Per questo hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari.

Sul posto oltre diverse ambulanze, sono arrivati anche gli agenti della stazione locale. I medici però, per i 3 giovani, non hanno potuto fare nulla, se non constatare i loro straziante decessi.

Incidente Sora-Cassino, chi sono le vittime

Uno dei quotidiani locali, in questi ultimi minuti ha dato informazioni più chiare su chi sono i 3 ragazzi che purtroppo hanno perso la vita. Il più grande aveva 30 anni e si chiamava Alessio Tuzi, conosciuto come “Bobbetto”.

Lavorava come autista nella zona di Roma, per Campoli Appennino Soccorso. In macchina con lui c’era la fidanzata Iris De Vincenti, residente ad Arnara. Lo scorso 25 settembre aveva festeggiato il suo compleanno.

Alla guida della Fiat Punto invece, c’era un 19enne sempre di Fontechiari, chiamato Alessandro Muscedere. Gli agenti intervenuti in queste ore stanno ancora lavorando per prendere i rilievi del caso ed anche per rimettere in sicurezza il tratto di strada. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.